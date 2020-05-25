Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Yetkililer kazayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

Kazada yaralanan Ufuk Akkaya ile Aytan Akkaya, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Kahramanmaraş yolu Sarız ilçesi Çörekdere yolunda meydana gelen kazada, Ufuk Akkaya 'nın kullandığı 45 ABC 44 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaza yaptı. Kazada, Pantuş Ulutaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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