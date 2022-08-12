Otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savruldu - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savruldu

12.08.2022 10:36

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, karşıdan karşıya geçmekte olan genç kadına otomobil çarptı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, karşıdan karşıya geçmekte olan genç kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savrulurken, yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savruldu - Son Dakika
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