Otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savruldu

İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıta bu gece yarısı okkalı bir zam daha geliyor

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savrulurken, yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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