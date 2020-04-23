KAYSERİ Özbekistan'daki 289 Türk vatandaşı Kayseri'de gözlem altına alındı - Son Dakika

Özbekistan'daki 289 Türk vatandaşı Kayseri'de gözlem altına alındı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Özbekistan'dan Kayseri'ye getirilen 289 Türk vatandaşı, öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan Ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Özbekistan'dan 289 Türk vatandaşı, THY uçağıyla Kayseri Erkilet Havalimanı'na indi. 19.50 sıralarında Kayseri'ye gelen uçaktaki yolcuların pasaport kontrolü ve sağlık taraması yapıldı. Özbekistan'dan getirilen 289 kişi, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hunat Hatun ve Melikgazi öğrenci yurduna götürüldü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yurt görevlileri İstiklal Marşını okuduktan sonra gelen misafirleri Türk bayraklarıyla karşıladı.