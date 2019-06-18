Son Dakika Haberleri: Kayseri Pancar Kooperatifi 66. Mali Genel Kurula hazırlanıyor
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Kayseri Pancar Kooperatifi 66. Mali Genel Kurula hazırlanıyor

1 saat önce

Kayseri Pancar Kooperatifi 66'ncı Mali Genel Kurulunun, 20 Haziran 2019 Perşembe günü Kadir Has Kongre merkezinde Kayseri Pancar Kooperatifinin ortaklarının katılımıyla yapılacağı belirtildi.

Kayseri Pancar Kooperatifi 66. Mali Genel Kurula hazırlanıyor, System.String[]
Kayseri Pancar Kooperatifi 66'ncı Mali Genel Kurulunun, 20 Haziran 2019 Perşembe günü Kadir Has Kongre merkezinde Kayseri Pancar Kooperatifinin ortaklarının katılımıyla yapılacağı belirtildi.

1 Nisan 1955 yılında kurulan ve Kayseri Yozgat, Sivas, Nevşehir illeri sınırları içerisinde bulunan, 78 bin 42 ortağı ile bölgenin en büyük çiftçi kuruluşu olan Kayseri Pancar Kooperatifinin Mali Genel Kuruluna 4 vilayetteki 832 köy ve merkez çiftçilerinin yoğun katılımı bekleniyor. Ortaklarının toprak hazırlığı, ekim, dikim işleri, pancar ve diğer tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, muhafazası, depolanması, ambalajlanması, pazarlanması ve tüm tarımsal faaliyetlerinde birim alanda verimin artırılması amacıyla kurulan Kayseri Pancar Kooperatifinin, ortaklarının ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarını sağlamak, tarımsal çalışmalarını düzenleme yönündeki katkıları nedeniyle bölgede pancar tarımına her geçen gün ilgi artıyor. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; 20 Haziran 2019 Perşembe günü yapılacak olan Kayseri Pancar Kooperatifinin 66'ncı Mali Genel Kuruluna bütün ortakları davet ederek; "8,5 senedir çok hızlı hareket ettik, çok koşturduk, çok gayret gösterdik. Bizler hep birlikte büyük başarı sağladık. Başarı, bir varış noktası değil bir yolculuktur. Hep birlikte başardık. Başarmaya da devam edeceğiz" dedi. Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

Şeker Fabrikalarının ihale sürecinde de görüldü ki, bu sektörün en güçlü kuruluşu Kayseri Şeker'dir. Türkiye'de pancar çiftçisini de, şeker sektörünü de ayakta tutacak olan kuruluş yine Kayseri Şeker'dir. Aziz çiftçi kardeşlerim; bu duygularla yapılacak olan 66'ncı mali genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Siz değerli çiftçilerimizin önceki genel kurullarımıza göstermiş olduğunuz, heyecanınızdan, coşkunuzdan, duruşunuzdan, desteğinizden, sevginizden, sahiplenmenizden, katılımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Allah; niyetimizi, istikametimizi bozdurmasın, birlik ve bütünlüğümüzü daim eylesin. Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Özellikle Türkiye de örnek olarak gösterilen ve Türk kadının tarımsal alandaki gelişmelere katkıları nedeniyle kadın çiftçilerimizi de Perşembe günü Kayseri Kadir Has Kongre merkezindeki Genel kurulumuza bekliyorum." - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
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