KAYSERİ Saat kulesi 114 yıldır zamana meydan okuyor - Son Dakika

Saat kulesi 114 yıldır zamana meydan okuyor

KAYSERİ'de Sultan 2'nci Abdülhamid döneminde kent merkezine yaptırılan saat kulesi, 114 yıldır zamana meydan okuyor. Her hafta saatin bakım ve kurulumunu yapan Saatçiler Odası Başkanı Murat Sancak, " Almanya'nın Leipzig şehrinde üretilen saatimiz sorunsuz olarak 114 yıldır çalışıyor. Böyle önemli bir tarihi yapıda ayar ve bakım yapmak benim adıma gurur verici" dedi.

Kayseri'de 1906 yılında Osmanlı padişahı Sultan 2'nci Abdülhamid'in emriyle Tavlusunlu Salih Usta'ya yaptırılan saat kulesi, şehrin en önemli sembollerinden birisi. 15 metre yüksekliğindeki saat kulesi, 114 yıldır zamana meydana okuyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerinde ilgisi çeken saat kulesi, yıllardır Cumhuriyet Meydanı'ndan geçenlere zamanı gösteriyor. Saatçiler Odası Başkanı Murat Sancak, her hafta saat kulesine gelerek saatin bakım ve kurulumunu yapıyor. Tarihi bir yapıda önemli bir görevi yapmanın mutluluğu içinde olduğunu belirten Sancak, "Kayseri kent meydanında bulunan saat kulemiz, Sultan 2'nci Abdülhamid'in emriyle Tavlusunlu Salih Usta'ya yaptırılmıştır. Büyükşehirlere yapılan saat kulelerinden birisi olan Kayseri saat kulesinin bakımını ve kurulumunu oda olarak biz yapıyoruz. Her hafta gelerek saatin kurulumunu yapıyoruz. Almanya'nın Leipzig şehrinde üretilen saatimiz sorunsuz olarak çalışıyor. Böyle önemli bir tarihi yapının bakımını yapmak benim adıma gurur verici. Her gelişimde mutlu oluyor, zamana ayar veriyorum" diye konuştu.