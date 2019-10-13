Kayseri Süper Amatör Küme 4.Hafta

Goller: Halil Aladağ Dk.10, Emircan Yıldırım Dk.20, Berkay Arı Dk.35 (Kocasinan Şimşekspor) Erman Deveci Dk.54, 87 ve 90+6, Bahtiyar Ekici Dk. 90+2 (Kayseri Gençlerbirliği)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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