Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 4.haftasında Kayseri Gençlerbirliği rakibini Kocasinan Şimşekspor'u 4-3 yendi.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, Erkan Kırçıl xx, Kemal Hattatioğlu xx
Saha Komiseri: Şinasi Acar
Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş x, İsmail Erbaş x, Atakan Kökkaya x, Erdin Kaynar x, Ömer Kaya x, Ümit Ergüner x, Berkay Arı x, Emircan Yıldırım xx, Kadir Eren Üçal x, Abdullah Enes Ozan x, Halil Aladağ xx
Kayseri Gençlerbirliği: Harun Bayram x, Mustafa Atsız x, (Ozan Kaan Özdemir xxxx dk 30) Fazıl Burak Peker xxx, Bahtiyar Ekici xxx, Aziz Çağlar Şahin x, (Hasan Pamuk xxx dk 33) Cihan Oğuzman xxx, Salih Bahadır Soylu x, (Muhammed Emin Özcan xx dk 46), Mustafa Karakaya xxx, Erman Deveci xxxx, Selim Yağmur xxx, Rafet Kayapınar xxx
Goller: Halil Aladağ Dk.10, Emircan Yıldırım Dk.20, Berkay Arı Dk.35 (Kocasinan Şimşekspor) Erman Deveci Dk.54, 87 ve 90+6, Bahtiyar Ekici Dk. 90+2 (Kayseri Gençlerbirliği)
Kayseri Süper Amatör Küme 4.hafta maçı nefesleri kesti. İlk yarısını Kocasinan Şimşekspor'un 3-0 önde tamamladığı maçı Kayseri Gençlerbirliği 4-3 kazandı. - KAYSERİ