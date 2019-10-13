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Kayseri Süper Amatör Küme 4.Hafta

7 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 4.haftasında Kayseri Gençlerbirliği rakibini Kocasinan Şimşekspor'u 4-3 yendi.

Kayseri Süper Amatör Küme 4.Hafta, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 4.haftasında Kayseri Gençlerbirliği rakibini Kocasinan Şimşekspor'u 4-3 yendi.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, Erkan Kırçıl xx, Kemal Hattatioğlu xx


Saha Komiseri: Şinasi Acar


Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş x, İsmail Erbaş x, Atakan Kökkaya x, Erdin Kaynar x, Ömer Kaya x, Ümit Ergüner x, Berkay Arı x, Emircan Yıldırım xx, Kadir Eren Üçal x, Abdullah Enes Ozan x, Halil Aladağ xx


Kayseri Gençlerbirliği: Harun Bayram x, Mustafa Atsız x, (Ozan Kaan Özdemir xxxx dk 30) Fazıl Burak Peker xxx, Bahtiyar Ekici xxx, Aziz Çağlar Şahin x, (Hasan Pamuk xxx dk 33) Cihan Oğuzman xxx, Salih Bahadır Soylu x, (Muhammed Emin Özcan xx dk 46), Mustafa Karakaya xxx, Erman Deveci xxxx, Selim Yağmur xxx, Rafet Kayapınar xxx


Goller: Halil Aladağ Dk.10, Emircan Yıldırım Dk.20, Berkay Arı Dk.35 (Kocasinan Şimşekspor) Erman Deveci Dk.54, 87 ve 90+6, Bahtiyar Ekici Dk. 90+2 (Kayseri Gençlerbirliği)


Kayseri Süper Amatör Küme 4.hafta maçı nefesleri kesti. İlk yarısını Kocasinan Şimşekspor'un 3-0 önde tamamladığı maçı Kayseri Gençlerbirliği 4-3 kazandı. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 09:19 Kaynak: İHA
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