Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü'ne modern sosyal tesis yapılıyor - Son Dakika

Develi Belediyesi ve Öksüt Madencilik tarafından Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü'ne modern sosyal tesis yapılacak.

Kayseri Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 500 metrekare kapalı alana sahip ve tek kat üzerine planlanan sosyal tesis projesi içerisinde, çalışma ve okuma odası, çok amaçlı salon, oyun salonu, market, kafe ve mescit gibi öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlar bulanacak.

Şubat ayı içerisinde temeli atılacak sosyal tesisin bu yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Öksüt Madencilik ile Develi Belediyesine yaptıracakları sosyal tesisten dolayı teşekkür etti.

Üniversitesinin ikinci büyük kampüsü olan Develi Seyrani Kampüsü'nün yapılacak modern tesis ile sosyal imkanının daha da artacağını belirten Karamustafa, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaları için düşünülen sosyal tesis projesi, Develi'de belediye ve hayırsever desteğinin en güzel örneğini oluşturacaktır. Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla öğrencilerine en nitelikli mesleki ve teknik yükseköğretim veren üniversitemiz, özellikle ilçelerdeki okulları ile yerel kalkınmaya da destek olmaya çalışmaktadır. İlçelerdeki meslek yüksekokullarımızın sosyal imkanları ne kadar fazla olursa, buraları daha çok öğrenci tercih edecektir. Bu da üniversitemiz, belediyeler, hayırseverler ve diğer yerel kaynakların destekleri ile mümkündür. Ben Develi Seyrani Kampüsüne yapılacak sosyal tesisin şimdiden hayırlı olmasını diler, sosyal tesisin yapımını üstlenen Öksüt Madencilik ve Develi Belediyesine tekrar teşekkürlerimi sunarım."