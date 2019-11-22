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Kayseri ve Konya'daki Ahıskalı öğrenciler bir araya geldi

6 saat önce

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları, Kayseri'de düzenlediği Ahıska Sürgünü'nün 75'inci yıl dönümü anma programı sonrası Ahıskalı öğrencilerle toplantı gerçekleştirdi.

Kayseri ve Konya'daki Ahıskalı öğrenciler bir araya geldi, System.String[]

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları, Kayseri'de düzenlediği Ahıska Sürgünü'nün 75'inci yıl dönümü anma programı sonrası Ahıskalı öğrencilerle toplantı gerçekleştirdi.


Ahıska Türklerinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından 75 yıl önce vatanlarından sürgün edilmesi dolayısıyla düzenlenen anma programı kapsamında Konya'dan gelen Ahıskalı öğrencilerle, Kayseri'deki Ahıskalı öğrenciler birbirleriyle tanıştı. DATÜB Gençlik Kolları Yönetim Kurulu İskender Ziyaoğlu ve DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker'in de katıldığı toplantıda, öğrenciler eğitim durumlarıyla ilgili bilgiler paylaşılıp birlikte yapabilecekleri projeler hakkında konuşuldu.


Yapılan seçimler sonucu Kayseri Öğrenci Temsilcisi seçilen Aylin Ramadanova tebrik edildi. - KAYSERİ

Kayseri, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:28 Kaynak: İHA
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