Kayseri'de eşsiz görüntü! Yılın ilk flamingo kafilesi geldi

29.03.2026 09:25
Kayseri’de yılın ilk flamingo kafilesi Erciyes Dağı eteklerinde görüntülendi. Karlı zirveyle pembe flamingoların oluşturduğu manzara doğaseverleri hayran bıraktı. Vali Gökmen Çiçek, görüntüleri paylaşarak kentin doğal güzelliklerine dikkat çekti. Baharın habercisi flamingolar, bölgeye gelen fotoğrafçı ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

VALİ ÇİÇEK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda flamingoların oluşturduğu görsel şöleni kamuoyuyla paylaştı. Erciyes’in beyaz örtüsüyle pembe flamingo sürüsünün oluşturduğu kontrast, dikkat çekici kareler ortaya çıkardı.

“KAYSERİ DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR”

Vali Çiçek, paylaşımında doğanın sunduğu bu eşsiz manzaraya dikkat çekerek, Kayseri’nin yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, doğal güzellikleriyle de öne çıktığını vurguladı.

DOĞASEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Baharın habercisi olarak bilinen flamingoların bölgeye gelişi, doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
4 yıldır süren savaşta bir ilk Putin zor durumda 4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda

09:40
Survivor’da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga Acun cezayı açıkladı
Survivor'da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga! Acun cezayı açıkladı
08:49
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor Kara operasyonu haftalarca sürebilir
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir
08:32
Robert De Niro: Trump’ın derhal görevden alınması gerekiyor
Robert De Niro: Trump'ın derhal görevden alınması gerekiyor
08:24
Türkiye’de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
08:20
Kim’den ABD’yi tedirgin eden hamle
Kim'den ABD'yi tedirgin eden hamle
07:58
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
07:37
İsrail’in İran planını Türkiye çökertti Erdoğan’dan Trump’a “Vururuz“ resti
İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a "Vururuz" resti
07:22
Zelenski’den gündem yaratacak iddia Listede İncirlik de var
Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var
