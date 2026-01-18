Kayserili Yatırımcılara Türkiye Çağrısı - Son Dakika
Kayserili Yatırımcılara Türkiye Çağrısı

Kayserili Yatırımcılara Türkiye Çağrısı
18.01.2026 16:54
AKİB Başkanı Doğan, Avrupa'daki Kayserili iş insanlarına Türkiye'de yatırım yapmaları için davette bulundu.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Türkiye Yatırım Komisyon Başkanı Onur Doğan; Avrupa'da yaşayan Kayserili iş insanlarına ve yatırımcılara önemli bir çağrıda bulundu. Doğan yaptığı açıklamada Türkiye'nin bugün sunduğu yatırım fırsatlarının tarihi bir eşikte olduğunu vurgulayarak; "Türkiye şanslar ülkesidir; yatırım için doğru yer, doğru zaman" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yaşayan Kayserililerin yıllar içinde edindikleri sermaye gücü, ticari tecrübe ve iş kültürünün Türkiye açısından büyük bir değer taşıdığına dikkat çeken Doğan; diaspora ile anavatan arasında güçlü, kalıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik köprü kurulması gerektiğini ifade etti. Doğan açıklamasında; "Avrupa'da kazanılan birikimin Türkiye'de doğru sektörler ve doğru iş ortaklıklarıyla değerlendirilmesi hem yatırımcıyı kazandırır hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlar. Bu birliktelik, sadece bugünü değil gelecek nesilleri de güvence altına alır" dedi.

"Kayseri; üretimin, ticaretin ve girişimciliğin merkezi"

Kayseri'nin köklü ticaret geleneği, sanayi altyapısı ve girişimci insan kaynağıyla Türkiye'nin en güçlü üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Doğan; özellikle imalat, gıda, enerji, lojistik, savunma sanayi, turizm ve teknoloji odaklı yatırımların önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Doğan, "Kayseri; organize sanayi bölgeleri, ulaşım imkanları, nitelikli iş gücü ve yatırımcı dostu yapısıyla yüksek katma değerli projeler için hazır bir şehirdir," ifadelerini kullandı. AKİB Türkiye Yatırım Komisyonu'nun yatırım süreçlerinde aktif rol üstlendiğini belirten Onur Doğan; Avrupa'daki Kayserili iş insanlarına plansız ve bireysel adımlar yerine kurumsal, fizibilitesi yapılmış ve sürdürülebilir yatırımlar çağrısında bulundu. Başkan Onur Doğan; "AKİB olarak yatırımcının yalnızca başlangıç noktasında değil; fizibilite, doğru sektör seçimi, yerel bağlantılar ve yatırım sonrası süreçlerde de yanında oluyoruz. Amacımız güvenli, kazançlı ve uzun vadeli yatırımların önünü açmak" ifadelerini kullandı. Açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Doğan, ekonomik gücün milli güce dönüşmesi gerektiğini ifade ederek şu çağrıyı yaptı;

"Avrupa'da yaşayan Kayserili hemşehrilerimizi; anavatanımızın üretimine, istihdamına ve ekonomik geleceğine ortak olmaya davet ediyorum. Türkiye bugün fırsatlar ülkesidir. Gelin, bu fırsatları birlikte değerlendirelim, birlikte büyüyelim."

AKİB'in önümüzdeki süreçte Avrupa genelinde yatırım bilgilendirme toplantıları, sektör bazlı buluşmalar ve proje tanıtım organizasyonları düzenleyerek bu çağrıyı somut yatırımlara dönüştürmeyi hedeflediği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Künye
18.01.2026 17:54:47
[Hata Bildir]
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.