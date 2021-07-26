Kayserispor 2. hazırlık maçını oynayacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor, ikinci hazırlık maçını yarın Ballkani takımı ile oynayacak.
Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor, ikinci hazırlık maçını yarın Kosova Süper Lig takımlarından Ballkani ile oynayacak. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak müsabaka 17: 30'da başlayacak.
Kayserispor ilk hazırlık maçını Samsunspor ile oynamış, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan bu müsabakayı Kayserispor 1-0 kaybetmişti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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