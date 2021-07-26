Kayserispor 2. hazırlık maçını oynayacak

Kayserispor ilk hazırlık maçını Samsunspor ile oynamış, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan bu müsabakayı Kayserispor 1-0 kaybetmişti. - KAYSERİ

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor, ikinci hazırlık maçını yarın Kosova Süper Lig takımlarından Ballkani ile oynayacak. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak müsabaka 17: 30'da başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor , ikinci hazırlık maçını yarın Ballkani takımı ile oynayacak.

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