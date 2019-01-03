Ligin ikinci yarısı için Antalya Belek
'te bugün topbaşı yapan Kayserispor
, 9 eksikle çalışmalara başladı.
Spor Toto Süper Lig'de 17 hafta sonrasında verilen aranın bitiminde 19 puanla 13. sırada bulunan Kayserispor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına bu gün başladı. Antalya Belek'teki kampa Kana Bıyık, Cristian
Sapunaru, Tiago
Lopez, Mensah, Varela, Asamoah, Artem Kravets ile ayak bileğinde kırık-çıkık olan Oğuzhan Berber
ve diz ön çapraz bağlarında total yırtık tespit edilen Sakıb Aytaç katılmadı.
Kampta Lung, Muammer, Vedat, Doğan Alemdar, Kucher, Levent Gülen, Atila Turan, Rotman, Şamil Çinaz
, Hasan Hüseyin Acar
, Mert Özyıldırım, Deniz Türüç
, Tjaronn Chery
, Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut
, Kazım Çelik
, Adem Doğan, Hakan Çıtak
, Abdullah Gürbüz
, Emre Demir
, R. Tayyip Göktep, Selahattin Seyhun ve Burak Şeftali hazır bulundu. - KAYSERİ