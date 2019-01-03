Son Dakika Haberleri: Kayserispor 9 Eksikle Çalışmalara Başladı

Kayserispor 9 Eksikle Çalışmalara Başladı

2 saat önce

Ligin ikinci yarısı için Antalya Belek'te bugün topbaşı yapan Kayserispor, 9 eksikle çalışmalara başladı.

Kayserispor 9 Eksikle Çalışmalara Başladı, System.String[]
Ligin ikinci yarısı için Antalya Belek'te bugün topbaşı yapan Kayserispor, 9 eksikle çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig'de 17 hafta sonrasında verilen aranın bitiminde 19 puanla 13. sırada bulunan Kayserispor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına bu gün başladı. Antalya Belek'teki kampa Kana Bıyık, Cristian Sapunaru, Tiago Lopez, Mensah, Varela, Asamoah, Artem Kravets ile ayak bileğinde kırık-çıkık olan Oğuzhan Berber ve diz ön çapraz bağlarında total yırtık tespit edilen Sakıb Aytaç katılmadı.

Kampta Lung, Muammer, Vedat, Doğan Alemdar, Kucher, Levent Gülen, Atila Turan, Rotman, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Mert Özyıldırım, Deniz Türüç, Tjaronn Chery, Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut, Kazım Çelik, Adem Doğan, Hakan Çıtak, Abdullah Gürbüz, Emre Demir, R. Tayyip Göktep, Selahattin Seyhun ve Burak Şeftali hazır bulundu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Antalya, Belek, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'a Bu Akşam Sağanak Yağış, Gece Saatlerinde de Kar Yağışı Geliyor Hatayspor'un Yeni Forveti, Eski Fenerbahçeli Bienvenu

Göztepe'de Gouffran Kalacak, Ghilas'a Talip Var Fatih Terim'den Serdar Aziz'e Af Yok: Kendine Takım Bul
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 14:00:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor 9 Eksikle Çalışmalara Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]