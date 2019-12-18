Kayserispor-Başakşehir maçını Şansalan yönetecek

İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir FK maçını Çanakkale Bölgesinden Ali Şansalan yönetecek.



Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16.haftasında 22 Aralık 2019 Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.30'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir FK maçında görev yapacak hakemler açıklandı.



Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir FK maçında Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4.Hakemi Bayram Başkan.



İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir FK maçının VAR Hakemi Ümit Öztürk olurken, AVAR Hakemi ise Sarper Barış Saka yapacak.



Ali Şansalan, bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor maçını üçüncü kez yönetecek. Şansalan, ligin 2.haftasında oynanan MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor ve 11.haftada oynanan Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarında görev yaptı. - KAYSERİ