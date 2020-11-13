Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Son Dakika

Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

13.11.2020 16:47
Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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