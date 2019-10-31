Kayserispor'da 'Samet Aybaba' gafı! Skorbord...

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Bayrampaşa'yı konuk ettiği karşılaşmada ilginç anlar yaşandı. Hikmet Karaman'dan sonra anlaştığı sarı-kırmızılı ekibin başında 2 maça çıkan Samet Aybaba, geçen pazartesi istifa etmişti. Tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı ekibin başına Bülent Uygun getirilmişti.



İşlemleri henüz tamamlanmadığı için Bülent Uygun karşılaşmayı locadan izlerken, Kayserispor'u Türkiye Kupası mücadelesine altyapı antrenörleri Bülent Bölükbaşı ve Emin Altındağ çıkardı.



Bu arada, maç öncesinde stat skorboardunda sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'i gösterilirken, teknik direktör kısmında Samet Aybaba'nın isminin yer alması dikkat çekti. Dikkat çeken diğer bir detay ise tecrübeli teknik adamın isminin Samet Aybaba değil, 'Samer' Aybaba diye yazılması oldu.



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