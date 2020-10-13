Kayserispor'dan başsağlığı
13.10.2020 14:34
Hes Kablo Kayserispor kulübü, hayatını kaybeden eski teknik direktör Nevzat Güzelırmak için başsağlığı mesajı yayınladı.
Hes Kablo Kayseri spor kulübü, hayatını kaybeden eski teknik direktör Nevzat Güzelırmak için başsağlığı mesajı yayınladı.
Hes Kablo Kayserispor kulübü, hayata gözlerini yuman teknik direktör Nevzat Güzelırmak için taziye mesajı yayınladı. Sarı Kırmızılı kulübün sosyal paylaşım sitelerindeki hesabı üzerinden yayınlanan mesajda, "Türk futbolunun değerli ismi ve kulübümüzde 1991-1992/ 1994-1995 sezonlarında teknik direktörlük görevini üstlenmiş Nevzat Güzelırmak'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Nevzat Güzelırmak'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi. - KAYSERİ
Son Dakika Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü: Sahte içki zehirlenmeleri yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılmasından meydana geldi Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edilince 30 öğrenci karantinaya alındı Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı