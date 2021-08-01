Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'ı yendi

Yukatel Kayserispor, sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Yukatel Kayserispor, Süper Lig öncesinde oynadığı üçüncü hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde oynanan maçta sarı kırmızılı takımın 2 golünü Kevin Luckassen ve 1 golü de Gökhan Sazdağı kaydetti.
Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında Samsunspor'a 1-0 yenilirken Kosova takımı FC Ballkani ile 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş'la karşılaşmasında İstanbul'dan galibiyetle dönen sarı kırmızılılar, dördüncü hazırlık maçını Konyaspor ile oynayacak. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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