Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan Yukatel Kayserispor tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Geride kalan 30 hafta sonunda 10 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 8 beraberlik alan Kayserispor, toplam 38 puan topladı. Yarın Kayseri'de oynanacak olan maç saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Yukatel Kayserispor'da bu zorlu maçta Bernard Mensah forma giyemeyecek.

(Yüksel Yıkılmaz/ İHA)