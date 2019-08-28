Kayserispor-Galatasaray maçını Öğretmenoğlu yönetecek
59 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçını Antalya Bölgesinden Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
İstikbal Mobilya Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:43 Kaynak: İHA
Kayserispor- Galatasaray
maçını Antalya
Bölgesinden Mustafa Öğretmenoğlu
yönetecek.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü Kayseri Kadir Has
Stadyumunda saat 20.30'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu
(MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçını Mustafa Öğretmenoğlu çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel
ve Samet Çavuş
yapacak. Maçın 4.Hakemi Ramazan Keleş. Maçın VAR Hakemi Volkan Bayarslan
olurken AVAR Hakemi ise İbrahim Çağlar
Uyarcan oldu.
Mustafa Öğretmenoğlu, yeni sezonun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor- Beşiktaş
maçını yönetirken, 2.haftada ise Galatasaray- Atiker Konyaspor
maçında VAR Hakemi olarak görev yaptı. - KAYSERİ
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