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Kayserispor-Galatasaray maçını Öğretmenoğlu yönetecek

59 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçını Antalya Bölgesinden Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Kayserispor-Galatasaray maçını Öğretmenoğlu yönetecek, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor- Galatasaray maçını Antalya Bölgesinden Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 20.30'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçını Mustafa Öğretmenoğlu çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Samet Çavuş yapacak. Maçın 4.Hakemi Ramazan Keleş. Maçın VAR Hakemi Volkan Bayarslan olurken AVAR Hakemi ise İbrahim Çağlar Uyarcan oldu.

Mustafa Öğretmenoğlu, yeni sezonun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor- Beşiktaş maçını yönetirken, 2.haftada ise Galatasaray- Atiker Konyaspor maçında VAR Hakemi olarak görev yaptı. - KAYSERİ
Mustafa Öğretmenoğlu, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:43 Kaynak: İHA
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