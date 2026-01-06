Kayserispor Golsüz Berabere Kaldı

Kayserispor ligin ikinci yarısı öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Romanya ekibi FC Hermannstadt ile golsüz berabere kaldı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, devre arası kampının ilk hazırlık maçını oynadı. Antalya Belek'te FC Hermannstadt ile karşı karşıya gelen Kayserispor, sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı.
Teknik Direktör Radomir Djalovic maçta, genç oyunculara şans verirken sarı-kırmızılılar kamptaki ikinci maçını 11 Ocak Pazar günü oynanacak. - KAYSERİ
