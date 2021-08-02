Kayserispor ile Yukatel firması arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı - Son Dakika

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile Yukatel firması arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Erciyes Kongre Merkezi'ndeki imza törenine Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, futbolcular ve teknik direktör Yalçın Koşukavak katıldı.

Kayserispor ile Yukatel'i anlatan video gösteriminin ardından konuşan Gözbaşı, Türk firmalarının yurt içinde ve dışında büyümesinin, Yukatel gibi dünya devlerinin ortaya çıkmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Yukatel ile Kayserispor arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çeken Gözbaşı, şöyle konuştu:

"Yurt dışı Türk iş dünyasının artık ana vatanda sponsorluk yapar duruma gelmesi, ne kadar büyüdüklerini, bu bağı unutmadıklarını ve vefa duygusunu gösteriyor. Türk futboluna yurt dışından bakıldığında buradaki potansiyel görülüyor. Hem ilimizdeki hem de ülkemizdeki firmaları bize sponsor olan Yukatel gibi duyarlı olmaya davet ediyorum. Bize destek olan Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin'e, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a teşekkür ediyorum."

Gözbaşı, iki yıldır sportif başarının yanı sıra Kayserispor'un var olma mücadelesi için uğraştıklarını, bu yıl yukarılarda yer almaya odaklanacaklarını belirtti. Şehrin de artık kulüpten para kazanacağını ifade eden Gözbaşı, "Hem alacağımız hem de satacağımız futbolcularla gündemi sallayacağımızı buradan bir kere daha duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Karataş ise firmanın ismini Kayserispor'a verdikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, yeni sezonda sarı-kırmızılı takıma başarılar diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, katkılarından dolayı Yukatel'e teşekkür ederek, Kayserispor'a başarılar dilerken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, başkan Berna Gözbaşı'nın her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Gözbaşı ile Karataş, isim sponsorluğu için sözleşmeyi imzaladı. Daha sonra tüm davetlilerin katılımıyla pasta kesildi.