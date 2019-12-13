Kayserispor kaptanları idmana çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor kaptanları idmana çıktı - Son Dakika Spor

Kayserispor kaptanları idmana çıktı

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz idmana çıktı.

Kayserispor kaptanları idmana çıktı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz idmana çıktı.


Çaykur Rizespor maçı öncesinde antrenmanlara çıkmayan ve maç kadrosuna alınmayan Umut Bulut ile Şamil Çinaz, idmana çıktı. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın "Eğer yarınki idmana da çıkmazlarsa gerekeni yaparız" dediği Umut Bulut ve Şamil Çinaz, takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.


Bir miktar ödeme yapıldığı öğrenilen iki futbolcuya, yeni bir ödeme takvimi çıkarıldı. Bunun üzerine Umut Bulut ile Şamil Çinaz, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına dahil oldular. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:37 Kaynak: İHA
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