Kayserispor-Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

İstikbal Mobilya Kayserispor- Kasımpaşa A.Ş maçını Sakarya Bölgesinden Atilla Karaoğlan yönetecek.



Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8.haftasında 20 Ekim 2019 Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 14.00'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa A.Ş maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa A.Ş maçını Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Mehmet Metin yapacak. Maçın 4.Hakemi Hasan Avcı.



Kayserispor-Kasımpaşa maçının VAR Hakemi Sarper Barış Saka olurken AVAR Hakemi ise Kutluhan Bilgiç yapacak. - KAYSERİ