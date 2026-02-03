Kayserispor-Kocaelispor Maç Biletleri Açıklandı - Son Dakika
Kayserispor-Kocaelispor Maç Biletleri Açıklandı

Kayserispor-Kocaelispor Maç Biletleri Açıklandı
03.02.2026 18:32
Kayserispor-Kocaelispor maçının bilet fiyatları 138 TL ile 638 TL arasında belirlendi.

Süper Lig'in 21.Haftasında oynanacak Kayserispror-Kocaelispor maçının bilet fiyatları belli oldu. Maçta en ucuz bilet 138 TL olurken, en yüksek bilet fiyatı ise 638 TL olarak açıklandı.

Süper Lig'in 21. Haftasında Kayserispor sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Zorlu maçın bilet fiyatları belli oldu. Maçta en ucuz bilet 138 TL olurken, en yüksek bilet fiyatı ise 638 TL olarak açıklandı. Misafir seyircilerin 178 TL'den seyredeceği maç pazartesi günü saat 17.00'da oynanacak. Maçın bilet fiyatları şu şekilde:

"Kuzey Üst 138 TL, Doğu Üst 238 TL, Doğu Alt 338 TL, Batı Alt 538 TL, Batı Balkon 638 TL, Misafir 178 TL." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Etkinlikler, Futbol, Spor, Son Dakika

