Hes Kablo Kayserispor'un ligin 5.haftasında oynayacağı Sivasspor maçının tarihi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. hafta programını belirledi. Ligin ilk 4 haftasını 6 puanla geçen Hes Kablo Kayserispor'un da maç programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar, ligin 5.haftasında sahasında Sivasspor ile 17 Ekim Cumartesi günü karşılaşacak. Bu müsabakanın başlama saati 16: 00 olarak açıklandı. Ligin 6.haftasını maç yapmadan BAY olarak geçecek olan Hes Kablo Kayserispor, sonrasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşılaşıp bir sonraki hafta da sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 4 haftalık maç programına 1 kez Cumartesi 2 kez de Pazar günü sahaya çıkacak olan sarı kırmızılıların maç trafiği şöyle:
5.Hafta
Kayserispor-Sivasspor
17 Ekim Cumartesi/ 16.00
Kadir Has Stadı
6.Hafta
Kayserispor BAY
7.Hafta
Ç.Rizespor-Kayserispor
1 Kasım Pazar/ 13.30
Rize Didi Stadı
8.Hafta
Kayserispor-Hatayspor
8 Kasım Pazar/ 16.00
Kadir Has Stadı - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:57 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Kayserispor Sivasspor maçı 17 Ekim'de - Son Dakika Spor