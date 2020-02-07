Kayserispor U19, Antalyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor U19, Antalyaspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor

Kayserispor U19, Antalyaspor'u konuk edecek

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor U19 takımı ligin 21.haftasında Pazar günü sahasında Antalyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek.

Kayserispor U19, Antalyaspor'u konuk edecek, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor U19 takımı ligin 21.haftasında Pazar günü sahasında Antalyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek.


Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, Pazar günü oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan Sarı-Kırmızılılar Antalyaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.


Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor U19 ile Antalyaspor U19 müsabakası saat 11.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Kayseri Bölgesinden Cemal Emre Gömeç düdük çalacak. Gömeç'in yardımcılıklarını Abdulkadir Keğin ve Resul Kural yapacak. Maçın 4.Hakemi Rıza Öztürk.


Ligde geride kalan 20.hafta sonunda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar 19 puanla 16.sırada yer alıyor. - KAYSERİ

Antalyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalyaspor'un ismi, Fraport TAV Antalyaspor olarak değişiyor
Hollanda Ligi ile Belçika Ligi'nin birleşeceği iddia edildi Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Quieroz, Falcao'yu izlemek için Türkiye'ye geliyor Tottenham, Uğurcan Çakır için 25 milyon euroyu gözden çıkardı

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 18:22:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor U19, Antalyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]