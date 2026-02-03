Kayserispor'un Kalecisi Cezalı - Son Dakika
Kayserispor'un Kalecisi Cezalı

Kayserispor'un Kalecisi Cezalı
03.02.2026 10:01
Bilal Bayazıt, Galatasaray maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Kocaelispor maçında oynayamayacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazıt, cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazıt cezalı duruma düştü. Ligin 20. haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında sarı kart gören Bilal, cezalı duruma düştü ve ligin 21. haftasında Kayseri'de oynanacak Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

Bilal daha önce Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında da sarı kart görmüştü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Galatasaray, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

