Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un tek maç bilet fiyatları belli oldu
Son Dakika Güncel Haber

Kayserispor'un tek maç bilet fiyatları belli oldu

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonundaki tek maç bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor'un tek maç bilet fiyatları belli oldu, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonundaki tek maç bilet fiyatları belli oldu. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Ligin başlamasına kısa bir zaman kalırken, İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü, yeni sezon öncesi tek maç bilet fiyatlarını resmi siteden açıklamadı. Kombinesi olmayan taraftarlar iç saha maçlarında Passolig maç biletlerini yükleyerek girebilecekler. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının tek maç bilet fiyatları ayrı tutuldu. Tek Maç Bilet Fiyatları şu şekilde; Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 20 TL Güney Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 30 TL Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL Batı Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL Misafir Tribün - 25 TL 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Galatasaray,Beşiktaş ve Fenerbahçe Maçları Bilet Fiyatları şu şekilde; Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 50 TL Güney Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL Güney Üst Tribün Tüm Bloklar - 50 TL Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 80 TL Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TL Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 120 TL Batı Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TL Misafir Tribün - 65 TL
(İHA)
Kayserispor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tatilcilere kapora tuzağı: 500 km gitti hayatının şokunu yaşadı
Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu Kurban pazarında ilginç olay: Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 12:03:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un tek maç bilet fiyatları belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]