KAYSERmall Outlet, "Kış Festivali" ile adını duyurmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYSERmall Outlet, 'Kış Festivali' ile adını duyurmaya devam ediyor - Son Dakika

KAYSERmall Outlet, "Kış Festivali" ile adını duyurmaya devam ediyor

6 saat önce

13 Aralık-12 Ocak tarihleri arasında KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan "Kış Festivali" başladı.

KAYSERmall Outlet,

13 Aralık-12 Ocak tarihleri arasında KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan "Kış Festivali" başladı.


Kayseri halkının yoğun ilgiyle beklediği bu yıl düzenlenen 'Kış Festiveli' 13 Aralık'dan 12 Ocak tarihine kadar KAYSERmall Alışveriş Merkezi misafirlerini bekliyor. Festival ziyaretçilerini, kitap fuarı ve yöresel ürün standlarından, imza günleri ve konserlerden oluşan özenle hazırlanmış etkinliklerle keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.


Kitaplar da en uygun fiyatlar


İkincisi kurulan kitap fuarında; çocuk kitaplarından tarihi eserlere, dünya klasiklerinden felsefe dizilerine ve kişisel gelişim kitaplarına kadar birçok türde eser en uygun fiyat seçenekleriyle okurlarını bekliyor.


Yazar-okuyucu buluşmasında 28 Aralık tarihinde sevilen yazar Çağlayan Yılmaz, 5 Ocak 2020 tarihinde Kahraman Tazeoğlu okurları ile imza gününde buluşmaya hazırlanıyor.


11 Ocak tarihinde festivalin kapanışın programında geniş hayran kitlesine sahip Çağatay Akman Kayserili sevenleri ile bir araya gelerek birbirinden güzel şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşatacak.


KAYSERmall AVM'de Karadeniz Bölgesi Yöresel Ürünleri Rüzgarı Esiyor


18 Aralık tarihinde başlayıp 31 Aralık tarihine kadar devam edecek olan Karadeniz'in doğal yöresel ürünleri sergisinde birbirinden lezzetli ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.


Yöresel ürünler sergisinde; Trabzon süt ve süt ürünleri grubu, Trabzon ekmeği, mısır ekmeği, Gümüşhane pestili, köme çeşitleri, karadut şerbeti ve özü, Tokat marmelat çeşitleri ve asma yaprağı, Giresun fındık ezmesi, Trabzon balı ve helvası, Artvin balı ve zeytini yer alıyor.


12 Ocak tarihine kadar devam edecek olan "Kış Festivali" Kayseri halkına unutulmaz kış eğlenceleri yaşatmaya başladı.


KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi Yönetimi, özel olarak düzenlenen "Kış Festivali" ile Kayserililerin ailece keyifli ve ekonomik alışveriş yapabilecekleri bir ortam sağlamayı hedeflediklerini belirtti. - KAYSERİ

Kayseri, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:42 Kaynak: İHA
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