Son Dakika Haberleri: KAYSO'dan mobilya fuarına destek
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KAYSO'dan mobilya fuarına destek

47 dakika önce

Kayseri Mobilyacılar ve Sanayiciler Derneği (KAYMOS) Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret etti.

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Kayseri Mobilyacılar ve Sanayiciler Derneği (KAYMOS) Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret etti.
KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, KAYMOS Başkanı Yalçın, 9-13 Ekim'de düzenlenecek Kayseri 8. Mobilya Fuarı hakkında Başkan Büyüksimitci'ye bilgi vererek, destek talebinde bulundu.
Büyüksimitci, bu fuarın adı mobilya ile anılan Kayseri'nin olmazsa olmazlarından olduğunu belirtti.
Fuarların gerek direk gerekse dolaylı yoldan sektörlere ve şehirlere katkılarının olduğunu ifade eden Büyüksimitci, şunları kaydetti:
"Sektörde yer alan bütün belediyelerimizin, meslek odalarımızın ve ilgili tüm kuruluşlarımızın bu fuara tam destek vereceklerine inanıyorum. Kayseri değişik sektörlerde yeni fuar organizasyonlarına ev sahipliği yapmalı. Şehrimizin hem ulusal hem de uluslararası bir platforma taşınması için fuar organizasyonlarının çeşidini daha da artırmalıyız. Bu sayede şehrimizin ve markalarımızın hem iş pazarda hem de dış pazarda daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlamış oluruz."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:21 Kaynak: AA
Kayseri Sanayi Odası, Mehmet Yalçın, Murat Erat, Kayseri, Güncel
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