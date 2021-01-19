Kaza kameraya yansımıştı... Motosikletlinin ölümüne yol açtığı 17 yaşındaki bisiklet sürücüsünün ailesi 'adalet' istiyor - Son Dakika

Kaza kameraya yansımıştı... Motosikletlinin ölümüne yol açtığı 17 yaşındaki bisiklet sürücüsünün ailesi 'adalet' istiyor

19.01.2021 15:30

Kaza kameraya yansımıştı.

Kaza kameraya yansımıştı... Motosikletlinin ölümüne yol açtığı 17 yaşındaki bisiklet sürücüsünün ailesi 'adalet' istiyor

SAMSUN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki bisiklet sürücüsünün ailesi 'adalet' istiyor.

25 Haziran 2020 akşamı Kumcağız Mahallesi Suat Kılıç Bulvarı'nda meydana gelen kazada, ilçe merkezine seyir halinde olan Mehmet Akif E. idaresindeki 55 JP 548 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 17 yaşındaki Nuri Can Beyazpınar'ın kullandığı bisikletle çarpışmıştı. Kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybetmiş, motosiklet sürücüsü Mehmet Akif E. ve motosiklette yolcu olarak bulunan İbrahim yaralanmıştı. Motosiklet sürücüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından 2020 Ağustos ayında tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. Tutuklu sanık 12 Kasım 2020 tarihinde, telekonferansla katıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 21 Ocak 2021 tarihinde yapılacak olan 2. mahkeme öncesi 19 Mayıs ilçesine gelen ailesi ve bisiklet kulübü arkadaşları Nuri Can için adalet istedi.

Polis ekipleri kaza yerinde yaptıkları incelemede 'motosiklet sürücüsünün şerit ihlali yaparak kendi şeridinde seyir eden bisiklete çarparak kazaya mahal verdiğini', ayrıca kazada hayatını kaybeden gencin üzerinde kırmızı ve siyah renkli fosforlu elbise olduğunu ve kask kullandığını, motosiklet sürücü ve yolcuda ise kask bulunmadığını belirlemişti. Kaza sonrası Bafra cumhuriyet savcısının başlattığı soruşturma kapsamında motosiklet sürücüsünün Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan idrar tahlilinde 'uyuşturucu maddeye rastlandığı' öğrenilmişti.

"Motosiklet sürücüsünün yüzde yüz suçlu çıktı"

"Oğlumun katilinin ceza almasını istiyorum" diyen Nurican Beyazpınar'ın babası Metin Beyazpınar, "Adli Tıp Kurumuna itiraz ettiler. Tekrardan sonuçlar geldi. Motosiklet sürücünün yüzde yüz suçlu çıktı. Oğlumun katili şu anda dışarıda serbest geziyor. İlk mahkemede serbest kaldı. Hakimlere, savcılara sesleniyorum. Oğlumun katilinin gereken cezaya çarptırılmasını istiyorum. Benim de içim rahat etsin, başkalarının da içi rahat etsin. Bu benim başıma gelen herkesin başına gelebilir. Sesimi duyun. Benim başıma gelen başkasının başın gelmesin. Uyuşturucu müptelalarının cezalarını almalarını istiyorum" dedi.

Acılı anne Yasemin Beyazpınar ise, "Benim oğlum böyle bir ölümü hak etmemişti. Uyuşturucu ve hız tutkusu yüzünden benim oğlum bugün hayatta değil. O yüzden, suçlu en ağır şekilde cezalandırılsın. Böyle bir trafik kazasında hem uyuşturucu hem de hiçbir trafik kuralına uymadan bir kaza gerçekleştiriyor. Hapis cezası istiyoruz. Benim hayallerim, umutlarım şimdi toprağın altında. Geceleri uyuyamıyoruz. İçimiz kan ağlıyor. İnşallah beni avunduracak bir karar çıkar da biz de rahata kavuşuruz" diye konuştu.

Bafra Bisiklet Topluluğu Başkanı Volkan Karaman, "Nuri Can, topluluğumuzun üyesiydi. Topluluğumuzun üyesi olması dışında sürekli antrenman yaptığımız, sürekli birlikte vakit geçirdiğimiz, gülüp eğlendiğimiz, birlikte birçok başarıya imza attığımız kardeşimizdi. Bizler bisikletçiler olarak sadece Bafra değil Türkiye'nin her tarafından birçok bisiklet gurupları bize mesaj atarak, arayarak başsağlığı dileklerinde bulunmuşlardı. Biz aslında bütün bisikletçilerin mahkemede beklentisini görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Nuri Can Beyazpınar'ın Amcası Yılmaz Beyazrpınar ise, "Benim yeğenim 17 yaşında bir bisiklet sporcusuydu. Eğer adalet mülkün temeli ise yeğenim için biz adalet istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye Bisikletçiler Derneği Bafra Temsilcisi Hülya Yangın Ertekin de, "Nuri Can'ın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Adaletin yerini bulacağına ve suçlulara gereken cezanın verileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Davanın ikinci duruşması 21 Ocak Perşembe günü yapılacak.

Kaza kameraya yansımıştı... Motosikletlinin ölümüne yol açtığı 17 yaşındaki bisiklet sürücüsünün ailesi 'adalet' istiyor
Kaza kameraya yansımıştı... Motosikletlinin ölümüne yol açtığı 17 yaşındaki bisiklet sürücüsünün ailesi 'adalet' istiyor
Kaza kameraya yansımıştı... Motosikletlinin ölümüne yol açtığı 17 yaşındaki bisiklet sürücüsünün ailesi 'adalet' istiyor
Kaza kameraya yansımıştı... Motosikletlinin ölümüne yol açtığı 17 yaşındaki bisiklet sürücüsünün ailesi 'adalet' istiyor

Motosiklet, Bisiklet, Adalet, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza kameraya yansımıştı... Motosikletlinin ölümüne yol açtığı 17 yaşındaki bisiklet sürücüsünün ailesi 'adalet' istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Son Dakika! Mesud Barzani ve oğlu ile görüşen Hulusi Akar'dan kritik mesaj: Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, eleştirilerin ardından geri adım atmadı 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı
Milli futbolcu cinsel taciz suçuyla yeniden yargılanacak Milli futbolcu cinsel taciz suçuyla yeniden yargılanacak         
16:32
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı         
16:11
Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor         
16:03
Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi         
15:50
Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi         
15:39
Oğlunu uyuşturucu bağımlılığından kurtarmak için kendi elleriyle cezaevine gönderdi Oğlunu uyuşturucu bağımlılığından kurtarmak için kendi elleriyle cezaevine gönderdi         
15:13
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir         
14:00
Arkasından gelip 3 el ateş etti! Güpegündüz infaz anı kamerada Arkasından gelip 3 el ateş etti! Güpegündüz infaz anı kamerada         
13:09
Bitlis'te kar yağışı kenti esir aldı! 290 köy yolu kapandı, evler, duraklar ve tabelalar kayboldu Bitlis'te kar yağışı kenti esir aldı! 290 köy yolu kapandı, evler, duraklar ve tabelalar kayboldu         
13:05
Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili Özgür Arduç: Duruşmaya çıkmak istemiyorum Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili Özgür Arduç: Duruşmaya çıkmak istemiyorum         
12:23
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada         
12:11
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada         
11:24
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 17:02:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaza kameraya yansımıştı... Motosikletlinin ölümüne yol açtığı 17 yaşındaki bisiklet sürücüsünün ailesi 'adalet' istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei