Kaza yapan araç park halindeki aracın üzerinde asılı kaldı - Son Dakika
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Kaza yapan araç park halindeki aracın üzerinde asılı kaldı

05.04.2022 14:40

- Kaza yapan araç park halindeki aracın üzerinde asılı kaldı Kontrolden çıkan araç başka aracın üzerinde asılı kaldı Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç savrulduktan sonra park halindeki başka bir aracın üzerinde asılı kalarak durabildi.

- Kaza yapan araç park halindeki aracın üzerinde asılı kaldı

Kontrolden çıkan araç başka aracın üzerinde asılı kaldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç savrulduktan sonra park halindeki başka bir aracın üzerinde asılı kalarak durabildi.

Kaza, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi Ömer Asım Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki 27 AJU 268 plakalı Seat marka otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savruldu. Savrulan araç, park halindeki 27 YZ 277 plakalı Skoda marka otomobile çarptıktan sonra üzerinde asılı kalarak durabildi.

Kaza yapan araç park halindeki aracın üzerinde asılı kaldı

Kazada şans eseri yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan otomobilin park halindeki diğer otomobilin üzerinde asılı kalması ise ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaza yapan araç park halindeki aracın üzerinde asılı kaldı
Kaza yapan araç park halindeki aracın üzerinde asılı kaldı
Kaza yapan araç park halindeki aracın üzerinde asılı kaldı

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Gaziantep, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan araç park halindeki aracın üzerinde asılı kaldı - Son Dakika


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