Kaza yapan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 600 lira ceza - Son Dakika

Kaza, öğle saatlerinde Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak'ta meydana geldi. Burak Kalaycı(24) yönetimindeki 67 LJ 493 plakalı motosiklet, yokuş çıktığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletin sürücüsü Burak Kalaycı, yaralandı. Yaralının yardımına koşan mahalle sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Kalaycı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ehliyeti bulunmayan Kalaycı'ya 5 bin 600 lira ceza kesildi.

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