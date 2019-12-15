Kazada hayatını kaybeden afgan genç, sağlık müdürünün oğlu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazada hayatını kaybeden afgan genç, sağlık müdürünün oğlu çıktı - Son Dakika

Kazada hayatını kaybeden afgan genç, sağlık müdürünün oğlu çıktı

6 saat önce

TEM otoyolundaki kazada hayatını kaybeden Afgan uyruklu Mir Shahzad Rabi'nin, Afganistan Kuzey Balkh eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.

TEM otoyolundaki kazada hayatını kaybeden Afgan uyruklu Mir Shahzad Rabi'nin, Afganistan Kuzey Balkh eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.

10 gün önce satın aldığı motosikletle ile sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nda seyrederken bariyerlere çarparak hayatını kaybeden Afgan uyruklu kişinin kimliği ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Beylikdüzü'nde Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördüğü öğrenilen Mir Shahzad Rabi'nin Afganistan Kuzey Balkh eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.

Oğlunun ölüm haberini alan ailenin, Adli Tıp Kurumu'ndaki Mir Shahzad Rabi'nin cenazesini almak için Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden afgan genç, sağlık müdürünün oğlu çıktı

TEM Otoyolu, Afganistan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:23 Kaynak: DHA
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