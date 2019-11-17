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Kazada hayatını kaybeden doktorun cenazesi Adli Tıp'tan alındı
6 saat önce
ARNAVUTKÖY'de virajı alamayarak devrilen TIR'ın altında kalan Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Aytan Kar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumun'dan yakınları tarafından alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:11 Kaynak: DHA
ARNAVUTKÖY'de virajı alamayarak devrilen TIR'ın altında kalan Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Aytan Kar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumun'dan yakınları tarafından alındı.
Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'nde meydana gelen kazada Mustafa Cengiz idaresindeki 01 ADH 924 plakalı TIR'ın, virajı alamayarak devrilmesi sonucu, bisiktletiyle giderken TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Aytan Kar'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerinin ardından yakınlarının aldığı cenaze, Kozlu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Aytan Kar'ın cenazesi ilk olarak Fatih'te yaklaşık 10 yıldır görev yaptığı hastaneye götürülecek. Kar'ın cenazes burada yapılacak törenin ardından Fatih Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazından sonra Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
- İstanbul
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