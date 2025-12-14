Acı olay! İki kardeş can verdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki Mustafa Cemali (18) ve kardeşi Ali Cemali(15) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. M.C. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen Mustafa Cemali kontrolündeki motosiklete çarptı.

İKİ KARDEŞ CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu konumunda bulunan kardeşi Ali Cemali, ağır yaralandı. Ağır yaralı iki kardeş, ambulans ile kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.