Acı olay! İki kardeş can verdi
Acı olay! İki kardeş can verdi

Acı olay! İki kardeş can verdi
14.12.2025 00:19
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ve arkasındaki kardeşi kaza sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki Mustafa Cemali (18) ve kardeşi Ali Cemali(15) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. M.C. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen Mustafa Cemali kontrolündeki motosiklete çarptı.

İKİ KARDEŞ CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu konumunda bulunan kardeşi Ali Cemali, ağır yaralandı. Ağır yaralı iki kardeş, ambulans ile kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Acı olay! İki kardeş can verdi - Son Dakika

Acı olay! İki kardeş can verdi
