Kazada ölen baba oğul birlikte son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kazada ölen baba oğul birlikte son yolculuğuna uğurlandı

30.03.2023 16:43
Kazada ölen baba oğul birlikte son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yol dışında park halindeki tıra arkadan çarpan panelvandaki 2 kişi öldü 4 kişi de yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yol dışında park halindeki tıra arkadan çarpan panelvandaki 2 kişi öldü 4 kişi de yaralandı. Kazada ölen Baba Yusuf Genç (54) ve oğlu Hüseyin Genç (27) Albayrak Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Edremit Şehir Mezarlığında defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Genç idaresindeki 10 N 4708 plakalı panelvan, Çanakkale İzmir karayolu Bostancı Mahallesi yakınlarında park halinde bulunan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 H 9274 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazda panelvan sürücüsü genç ile yanında yolcu olarak bulunan babası Yusuf Genç olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. İtfaiye tarafından çıkarılan yaralılar Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden ve inşaat işleri ile uğraşan baba Yusuf Genç ve oğlu Hüseyin Genç Edremit ilçesi Albayrak Camiinde kılınan öğlen namazı sonrasında Edremit Şehir Mezarlığında son yolculuğuna birlikte uğurlandılar. Cenaze namazına çok sayıda vatandaşın katıldığı gözlendi. Baba oğul sevenlerinin gözyaşları ile defnedildiler.

Kaza ile ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Yusuf Genç, Balıkesir, Edremit, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada ölen baba oğul birlikte son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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