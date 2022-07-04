KAZADA ÖLEN BETÜL ÖĞRETMEN İLE EŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI - Son Dakika
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KAZADA ÖLEN BETÜL ÖĞRETMEN İLE EŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

04.07.2022 14:00

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, cipin şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden sınıf öğretmeni Betül Turunç (31) ile eşi Mehmet Turunç (32) son yolculuklarına uğurlandı.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, cipin şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden sınıf öğretmeni Betül Turunç (31) ile eşi Mehmet Turunç (32) son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında İmranlı ilçesine bağlı Beğendik köyü yakınlarında meydana geldi. Göksal Yıldırım'ın kullandığı 60 AAS 007 plakalı cip, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Göksel Yıldırım yaralanırken, yanındaki eşi Elmas Yıldırım (49), Altınyayla ilçesinde PTT'de memur olarak görev yapan Mehmet Turunç ve onun eşi Şarkışla ilçesi Karaman Köseoğlu İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Betül Turunç hayatını kaybetti.

Kazada ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelere teslim edildi. Elmas Yıldırım'ın cenazesi Tokat'a gönderilirken, Mehmet ve Betül Turunç çifti için Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bugün cenaze namazı kılındı. Namaza Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, şube müdürleri, Turunç'un meslektaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede Betül Turunç'un ailesi ve meslektaşları tabutun başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet-Betül Turunç çifti, sıra mezarlığında toprağa verildi.

Araçtakilerin doğu illerine gittikleri geziden dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

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Sivas'taki kazada hayatını kaybeden hemşire gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı Sivas'taki kazada hayatını kaybeden hemşire gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberleri... Trafik kazasında ölen hemşire son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberleri... Trafik kazasında ölen hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAZADA ÖLEN BETÜL ÖĞRETMEN İLE EŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAZADA ÖLEN BETÜL ÖĞRETMEN İLE EŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI - Son Dakika
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