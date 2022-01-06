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Sınırda yarı çıplak cesedi bulunan göçmen, kazada ölmüş - Son Dakika

Sınırda yarı çıplak cesedi bulunan göçmen, kazada ölmüş

06.01.2022 17:43
Sınırda yarı çıplak cesedi bulunan göçmen, kazada ölmüş

VAN'ın Saray ilçesindeki Türkiye-İran sınırında, Afganistan uyruklu erkeğe ait yarı çıplak cansız beden bulundu.

VAN'ın Saray ilçesindeki Türkiye- İran sınırında, Afganistan uyruklu erkeğe ait yarı çıplak cansız beden bulundu. Yapılan araştırmada cesedin K.S.S.'ye ait olduğu ve trafik kazasında yaşamını yitirdiği belirlendi. K.S.S.'nin cesedinin kıyafetleri çıkarılmış olarak sınır hattına bırakıldığının tespit edilmesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde, Türkiye-İran sınır hattındaki çöplük mevkisinde yarı çıplak erkek cesedi buldu. Ekipler tarafından yapılan araştırmada, cansız bedenin, Afganistan uyruklu K.S.S.'ye ait olduğu ve kazada öldüğü tespit edildi. K.S.S.'nin cesedinin, kıyafetleri çıkarılmış olarak sınır hattına bırakıldığı da belirlendi. Bunun üzerine 6 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01.12.2021 tarihinde Saray İlçesi, Türkiye-İran sınır hattı Çöplük mevkisinde yarı çıplak ve darp edilmiş vaziyette kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuştur. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından meydana gelen faili meçhul öldürme olayı ile ilgili olarak yapılan detaylı ve titiz araştırmalar sonucunda; maktulün Afganistan uyruklu K.S.S olduğu, yapılan teknik ve fiziki araştırmalar neticesinde, 26.11.2021 günü saat 02: 00 sıralarında Özalp ilçesi sınırları içerisinde yasadışı düzensiz göçmen sevkiyatı yapan bir minibüsün içerisinde olduğu ve meydana gelen trafik kazasında olay mahallinde vefat ettiği, olayın şüphelileri tarafından farklı bir olay senaryosu kurgulanarak kıyafetleri çıkartılmış vaziyette sınır hattına bırakıldığı tespit edilmiştir. Olayın fail ya da faillerinin tespiti amacı ile icra edilen operasyon sonucunda 6 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevki sağlanmıştır. 6 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 2 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır."


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İl Jandarma Komutanlığı, Afganistan, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sınırda yarı çıplak cesedi bulunan göçmen, kazada ölmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sınırda yarı çıplak cesedi bulunan göçmen, kazada ölmüş - Son Dakika
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