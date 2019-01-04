Son Dakika Haberleri: Kazada Yaralanan Üniversiteli Emine de Kurtarılamadı (4)

Kazada Yaralanan Üniversiteli Emine de Kurtarılamadı (4)

57 dakika önce

TOPRAĞA VERİLDİAdıyaman'da, arkadaşı Elif Dağdelen ile yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Emine Şevval Aytemir (27) için Tut ilçesindeki Ulu Camii'de cenaze töreni düzenlendi.

Kazada Yaralanan Üniversiteli Emine de Kurtarılamadı (4), System.String[]
TOPRAĞA VERİLDİ

Adıyaman'da, arkadaşı Elif Dağdelen ile yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Emine Şevval Aytemir (27) için Tut ilçesindeki Ulu Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Aytemir'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Emine Şevval Aytemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla ilçe mezarlığında toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:46 Kaynak: DHA

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