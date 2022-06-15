Kazak bağımsızlığının sembolü Ahmet Baytursınoğlu 150. doğum gününde anıldı

Kazak yazar ve şair Ahmet Baytursınoğlu'nun 150. yıl doğum günü vesilesiyle "Yüzyılın Eğitimcisi Ahmet Baytursınoğlu" konulu yuvarlak masa programı, Kazakistan Büyükelçiliğinde düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Baytursınoğlu'nun Kazakistan'ın yıllar süren bağımsızlık mücadelesi Alaş Hareketi'nin sembol isimlerinin başında geldiğini söyledi.

Sapiyev, "Alaş Hareketi, 20. yüzyıl başında Türk Dünyası'nın her köşesinde baş gösteren zulme ve istibdata karşı verilen özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu hareketin önderlerinden biri de Baytursınoğlu'dur." dedi.

Baytursınoğlu'nun Kazak dili edebiyatı çalışmalarına öncülük ettiğini belirten Sapiyev, Kazak liderin hem siyaset hem eğitim alanında oynadığı önemli role işaret etti.

Sapiyev, "Kazak halkının kültürünün canlı tutulması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına öncülük etmiştir. Kazak lehçesinin kendi başına bir yazı dili olmasının yolunu açmıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Kazakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yılının kutlandığını anımsatan Sapiyev, "İki kardeş ülke olarak bu yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Medeni ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla edebiyattan müziğe, tiyatrodan kültür festivallerine kadar her anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan diğer konuşmacılar, Baytursınoğlu'nun Kazakistan toplumu için önemine ve sembol ismin birçok farklı alanda yaptığı çalışmalara değindi.

Program kapsamında açılan fotoğraf sergisinde Ahmet Baytursınoğlu'nun yaşamından kesitlerin bulunduğu kareler yer aldı.

Kazakistan Ankara Büyükelçiliği, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Kazakistan Öğrenci Birliğince düzenlenen etkinliğe Büyükelçisi Sapiyev'in yanı sıra akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.