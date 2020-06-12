Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly: "Ata topraklarına yatırım yapın" - Son Dakika

Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly: "Ata topraklarına yatırım yapın"

Kazakistan'da Yatırım Fırsatları konulu toplantıda konuşan Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Türk iş adamlarını ülkemize davet ediyoruz.

Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly:

Kazakistan'da Yatırım Fırsatları konulu toplantıda konuşan Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Türk iş adamlarını ülkemize davet ediyoruz. Sizlerden ata topraklarına yatırım yapmanızı bekliyoruz" dedi.


Ankara Sanayi Odası, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Kazakh Invest Ulusal Yatırım Ajansı işbirliğinde düzenlenen "Kazakistan'da Yatırım Fırsatları" konulu toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.


Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, dost ve kardeş ülke Kazakistan ile her alanda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını dile getirdi.


Kazakistan'ın Orta Asya'da büyük topraklara sahip ve doğal kaynakları zengin bir ülke olduğunu söyleyen ASO Başkanı Özdebir, "Kazakistan çok fazla iş yapabilme imkanı olan, Orta Asya'daki bağlantıları açısından önemli bir ülke. Petrol, doğalgaz, enerji, madencilik, inşaat, altyapı ve sanayinin her alanında yatırım yapılabilecek stratejik bir ülke. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 3 milyar dolar civarında. Bu rakamı düşük buluyorum, ticaretimizi daha fazla artırmamız lazım" dedi.


ASO'nun Güney Kazakistan Eyalet Valiliği işbirliğiyle Çimkent şehrinde bir Organize Sanayi Bölgesi kurduğunu belirten Özdebir, "Bu bölge Türk yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Burada yatırım yapan sanayicilerimiz çok mutlu olduklarını ve güzel işler yaptıklarını söylediler. Biz Ankara Sanayi Odası olarak Kazakistan ile ticaretimizin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.


Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise Türkiye'nin kendileri için önemli bir stratejik ortak olduğunu ifade ederek, "Kazakistan'da çeşitli sektörlerde 2 bin 500 Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Ülkemiz, Çin, Rusya ve Orta Asya pazarına açılan önemli bir kapıdır. Şu anda 3 milyar dolar civarında bir ticaret hacmimiz var. Ticaret hacmini önümüzdeki yıl 4 milyar dolara çıkarmak için yeni projeler üretiyoruz. Bu konuda da sizlerin tecrübelerinden faydalanıp, birlikte çalışmak istiyoruz. Türkiye-Kazakistan arasında ciddi bir yatırım potansiyeli var. Ayrıca Kazakistan'da Uluslararası Astana Finans Merkezi faaliyet göstermektedir. Burası Kazakistan kanunlarına göre değil, uluslararası iş dünyasında kabul edilmiş İngiliz hukuk sistemine göre çalışan bir finans merkezidir. Bunun bünyesinde çeşitli kurumlar, bağımsız mahkeme ve uluslararası tahkim kurulları var. Bunların arasında tahkim üyesi Türk uzmanlarımız da mevcut. Bu açıdan da bakıldığında Türk yatırımcılar rahatlıkla yatırımlarını yapabilirler. Bu yatırım fırsatlarından yararlanmak için Türk iş adamlarını ülkemize davet ediyoruz. Sizlerden Ata topraklarına yatırım yapmanızı bekliyoruz" dedi.


Kazakistan'ın Avrasya'nın parlayan bir yıldızı olduğunu ifade eden Büyükelçi Saparbekuly, "Kazakistan Orta Asya Bölgesinin ekonomik lideri konumundadır. Yabancı yatırımcılara uluslararası standartları karşılayan, en uygun yatırım ortamı sağlayarak bağımsızlığından bugüne kadar 350 milyar dolar yabancı yatırımcı çekmiştir. Doğal kaynaklarının zenginliği bakımından yatırımcılar açısından çekici olmasıyla beraber Kazakistan'ın siyasi istikrarı ve ekonomik gelişmeye yönelik yaptığı reformlar sayesinde başta yabancı yatırımcılar ve Türk yatırımcıların gözde ülkesi haline gelmiştir" diye konuştu.


Ayrıca Büyükelçi Saparbekuly, pandemi sürecini çok iyi yöneten Türkiye'nin sağlık alanındaki başarılı çalışmalarını da takdir ettiğini sözlerine ekledi. Kazakistanlı temsilciler daha sonra yatırım imkanları konusunda çeşitli sunumlar gerçekleştirdi.


Toplantıya, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan Ulusal Yatırım Ajansı Başdanışmanı Zhandos Temirgali, Kazakistan Sanayi ve İhracat Merkezi Genel Müdürü Dias Serikov, Astana Uluslararası Finans Merkezi İş Bağlantıları Genel Müdürü Muhamedkali Tauan ve Kazakistan'a iş yapan ve yapmak isteyen çok sayıda sanayici katıldı. - ANKARA

Kazakistan, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 11:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly: 'Ata topraklarına yatırım yapın' - Son Dakika Ekonomi

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