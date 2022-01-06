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Kazakistan'daki protestolarda kan akmaya devam ediyor! Ölü sayısı korkunç boyutta - Son Dakika

Kazakistan'daki protestolarda kan akmaya devam ediyor! Ölü sayısı korkunç boyutta

06.01.2022 20:46

Kazakistan'da akaryakıt zamlarının protesto edilmesiyle başlayan kaos giderek daha kanlı bir hal almaya başladı. Ülkede protesto gösterileri sırasında hayatını kaybeden güvenlik gücü sayısının 18'e yükseldiği, protestoculardan da 100'dan fazla ölü olduğu ifade edildi. Ayrıca yaşamını yitiren güvenlik güçlerinden ikisinin başlarının kesildiği açıklandı.

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Dünyanın gözünün çevrildiği ülkeden ölüm haberleri de gelmeye başladı.

PROTESTOLARDA 2 BİN 300 KİŞİ GÖZALTINDA

Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede yaşanan protesto olaylarında 2 bin 298 kişi gözaltına alındı.

Kazakistan'daki protestolarda hayatını kaybeden güvenlik gücü sayısı 18'e çıktı

18 GÜVENLİK PERSONELİ ÖLDÜ, İKİSİNİN BAŞLARI KESİLMİŞ

Gösteriler sırasında 748 güvenlik personeli yaralandı, 18 güvenlik personeli hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren güvenlik personelinden 2'sinin başlarının kesildiği belirtildi. Protestoculardan da 100'ün üzerinde ölü, 1000'den fazla yaralı olduğu belirtiliyor.

ALMATI'DA OLAYLAR DEVAM EDİYOR

Kazakistan'ın Almatı kentinde güvenlik güçlerinin binaları tek tek temizlemeye çalıştığı, buralarda zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşandığı ifade edildi. Protestocular, Almatı'daki idari binalar, polis merkezleri ve televizyon kulesini ele geçirmeye çalışıyor. Çimkent ve Aktav şehirlerinde ise durumun kontrol altına alındığı belirtiliyor.

Kazakistan'daki protestolarda hayatını kaybeden güvenlik gücü sayısı 18'e çıktı

KGAÖ GENEL SEKRETERİ, TOKAYEV VE LUKAŞENKO İLE GÖRÜŞTÜ

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko telefonda görüştü.

Görüşmede, Kazakistan'daki durum ve KGAÖ'nün Kazakistan'a asker gönderme yönünde aldığı kararın uygulanması ele alındı.

Kazakistan'daki protestolarda hayatını kaybeden güvenlik gücü sayısı 18'e çıktı

KAZAKİSTAN'DAKİ DURUM

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlatılan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ve askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Kazakistan'ın Almatı kentindeki olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocunun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kazakistan'daki protestolarda hayatını kaybeden güvenlik gücü sayısı 18'e çıktı

TOKAYEV YARDIM TALEBİNDE BULUNDU

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım istedi. KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda Kazakistan'a asker gönderildi. KGAÖ'nün barış güçleri arasında Rusya Hava İndirme Kuvvetlerinin askeri birimlerinin bulunduğu ve Kazakistan'a ulaştığı belirtilmişti.

KGAÖ, 2002'de Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kuruldu.

Kazakistan'daki protestolarda hayatını kaybeden güvenlik gücü sayısı 18'e çıktı
Kazakistan'daki protestolarda kan akmaya devam ediyor! Ölü sayısı korkunç boyutta
Kazakistan'daki protestolarda kan akmaya devam ediyor! Ölü sayısı korkunç boyutta
Kazakistan'daki protestolarda kan akmaya devam ediyor! Ölü sayısı korkunç boyutta
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Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Protesto, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'daki protestolarda kan akmaya devam ediyor! Ölü sayısı korkunç boyutta - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazakistan'daki protestolarda kan akmaya devam ediyor! Ölü sayısı korkunç boyutta - Son Dakika
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