Son Dakika Haberleri: "Kazanan Türkiye oldu, Bodrum oldu"
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"Kazanan Türkiye oldu, Bodrum oldu"

13 saat önce

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, 2021 Optimist Dünya Şampiyonası'nın Bodrum'da yapılacak olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, 2021 Optimist Dünya Şampiyonası'nın Bodrum'da yapılacak olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.
Başkan Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın başkanı olduğu kulübün yelken şubesinde düzenlenecek olmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Türkiye'den tek aday olarak katıldıkları oylamada Çin, Letonya ve Meksika ile yarıştıklarını ifade eden Karakaya, "Kazanan Türkiye oldu, Bodrum oldu. Bir ilki başardık. Çok mutluyuz, gururluyuz. Bizi Türkiye'den aday gösteren ve Antiqua'daki oylamaya giderek büyük emek harcayan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'a teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.
Antigua'da gerçekleştirilen 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda, aday ülkelerin tanıtım sunumları sonrası yapılan genel kurul oylamasında ev sahipliğini Bodrum'un kazandığı duyurulmuştu.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Antrenörü Serdar Çiçek de görevli olarak Antigua'ya gitmişti.
Dünya Şampiyonası, Karakaya, Türkiye, Bodrum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:44 Kaynak: AA
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