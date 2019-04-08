Kazanlar Çetesi" İddianamesinin Detayları Ortaya Çıktı

İSTANBUL'un Anadolu Yakası'nda gerçekleştirdiği eylemlerle korku salan Kazanlar çetesi hakkında açılan davanın iddianamesinin detayları ortaya çıktı.

İSTANBUL'un Anadolu Yakası'nda gerçekleştirdiği eylemlerle korku salan Kazanlar çetesi hakkında açılan davanın iddianamesinin detayları ortaya çıktı.



28 sanıklı iddianamede Anadolu Genç Fenerbahçe lideri İbrahim Gümüştekin'in örgüte üye olmamakla birlikte 'Vahim Miktarda Silah ve Mermi Bulundurma Suçundan' 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezasıyla cezalandırılması istendi. Lideri Ertan Kazan olan Kazanlar çetesi ile birlikte hareket eden Ercan Temur ve Kazanlar ile çıkar çatışmasına giren Kara lakaplı Levent Ergül'ün liderliğinde 2 ayrı suç örgütü daha bulunduğu iddianamede sanıkların 40 ayrı eylem gerçekleştirdiği belirtildi. Yargılaması devam eden davada adli kontrol kararı bulunan İbrahim Gümüştekin, dosyasının ayrılmasını isterken, tutuklu sanıklardan suç örgütü lideri Ercan Temur ile suç örgütü üyesi Muhammet K. ve Murat K. duruşmada tahliye oldu.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde, 40 ayrı tefecilik, haraç, tehdit, yağma ve silahla yaralama suçlarına karışan 'Kazanlar' çetesine yönelik operasyon yapmış, çete lideri Ertan Kazan ve Ercan Temur ile 'Kazanlar' çetesiyle ortak hareket ettiği iddia edilen Anadolu Genç Fenerbahçe lideri İbrahim Gümüştekin'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli yakalanarak haklarında dava açılmıştı.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı düzenlediği iddianamede Kazanlar suç örgütüyle birlikte hareket eden Ercan Temur liderliğinde suç örgütü ve Kazanlar'la çıkar çatışmasına giren 'Kara' lakaplı Levent Ergül'ün liderliğinde iki çete daha bulunduğunu belirtildi.



KAZAN SOYADLI 6 ÇETE ÜYESİ VAR



İddianamede 'Kazan' soyadını taşıyan 6 çete üyesi yer alırken örgüt lideri Ertan Kazan hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmek, yağma, kasten yaralamak, silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, ruhsatsız silah kanuna muhalefet suçlarından 82 yıldan 163 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer örgüt liderlerinden Ercan Temur hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik yapmak suçlarından 5 yıldan 11 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası, Levent Ergül hakkında ise suç örgütü kurmak, tehdit, mala zarar vermek ve ruhsatsız silah suçlarından 8 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



ANADOLU GENÇ FENERBAHÇE LİDERİNE VAHİM SİLAH SUÇU



Anadolu Genç Fenerbahçe lideri İbrahim Gümüştekin'in eski eşinin evinde, MP5 makineli silah ve bunun şarjörleri bulundu. Gümüştekin'in örgüte üye olmamakla birlikte 'Sayı veya Nitelik Bakımından Vahim Miktarda Silah ve Mermi Bulundurma Suçundan' 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezasıyla cezalandırılması istendi.



GÜMÜŞTEKİN'İN ESKİ EŞİ VE KAYINBİRADERİNE DAVA AÇILDI



İbrahim Gümüştekin ifadesinde, MP5 silahın kendisine ait olmadığını belirterek, silahın eski eşi Tuğba Ö.'nün evinde bulunduğunu belirtti. Kendisinin Altunizade'de bir otelde yaşadığını belirten Gümüştekin, sağ ayağı kırık olduğu için eski eşinin evinde kaldığı sırada yapılan operasyonda MP5 silahının bu evde bulunduğunu söyledi. Savcılık vahim silahın Gümüştekin'e ait olmasına rağmen, Tuğba Ö.'nün eski eşini suçtan kurtulması için kayırdığını, silahı taraftar grubunun Okmeydanı temsilcisi Adil C. ve Gümüştekin'in eski kayınbiraderi Oğuzhan Ö.'nün silahı üstlendiğini belirtti. Savcılık, Gümüştekin'in eski eşi Tuğba Ö. hakkında suçluyu kayırma, taraftar grubunun Okmeydanı temsilcisi Adil C. ve eski kayınbiraderi Oğuzhan Ö. hakkında da suçlu üstlenme suçlarından dava açtı.



2 ÇETE LİDERİ DAHA VAR



Kazanlar çetesinin liderinin Ertan Kazan olduğu, Serkan Kazan'ın da örgütün yöneticisi olduğunun belirtildiği iddianamede Ercan Temur'un çıkar amaçlı suç örgütünün kurucusu ve lideri olarak Kazanlar ile etkileşim halinde olduğu, Levent Ergül grubunun ise bu iki grupla çıkar çatışmasına girdiğine dikkat çekildi.



FAİZİ BİTMEYEN 2 MİLYON TL



İddianamede Kazanlar çetesinin kahvehanelere kumar ve sigara makinelerini zorla bırakarak çalıştırdıkları, çok sayıda yaralama, taksi durağından haraç isteme gibi eylemler gerçekleştirdikleri ileri sürüldü. İddianamede ayrıca çok sayıda ünlü iş adamı ile mahkemelik olan Ercan Temur'un ise Ordulu fındık tüccarı Tolga T.'ye 2 milyon TL'yi bir yıl sonra 2 milyon 700 bin TL olarak geri almak koşuluyla verdiği belirtildi. Borcunu ödeyemeyen fındık tüccarının fabrikasına ortak olduğu belirtilen çete lideri Ercan Temur'un 2 milyon TL ana paraya da sürekli faiz işlettiği ve Tolga T.'yi çok kez tehdit ettiği ileri sürüldü.



FABRİKAYA ORTAK OLDU



İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Ercan Temur, Tolga T. ile Düzce'de fındık fabrikası kurduğunu, iflas ederek ortaklığı sonlandırdığını belirtti. Bir milyon 300 TL alacağına karşı senet aldığını belirten Temur, Ordu'da ikinci kez fındık fabrikası kurduklarını ancak Tolga T.'nin şirketi borçlandırmak suretiyle içini boşalttığını iddia etti.



DOSYAM AYRILSIN



İbrahim Gümüştekin ise silahın kendisinin olmadığını ve örgütle alakasının olmadığını belirterek, dosyasının ayrılmasını istedi.



TAHLİYE VE ADLİ KONTROL KARARI



Mahkeme suç örgütü lideri Ercan Temur, diğer iki suç örgütü üyesi Muhammet K. ve Murat K. 'nın tahliyesine karar verdi. İbrahim Gümüştekin'in adli kontrol kararının devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.



- İstanbul

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