Kazaya karışan sürücü tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde araç inceleyen polise ve bir vatandaşa çarpıp kaçan, olaydan yarım saat sonra merak edip geldiği olay yerinde yakalanan şahıs, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Ayrıca 1'i polis 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Germir Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'nda, Serdar T., yönetimindeki 38 ST 608 plakalı otomobille başka bir araçta inceleme yapan polis memuru S.T.'ye ve Ö.B.'ye çarparak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, Serdar T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından polis memuru S.T. ve Ö.B.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olaydan yaklaşık yarım saat sonra merak edip olay yerine gelen Serdar T., polis ekiplerinin dikkatiyle yakalandı.

Ehliyetine 2033 yılına kadar el konuldu

Öte yandan, Serdar T.'nin daha önceden 'alkollü araç kullanmaktan' ehliyetinin 3 kez alındığı ve 2028 yılına kadar ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Dün yaşanan olayda polis memuruna ve bir vatandaşa çarparak kaçan Serdar T. yapılan kontrollerde 2.83 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün ehliyetini geri alabilme süresi 2033 yılına uzarken, gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

56 bin TL para cezası uygulandı

Polis memurunu ve vatandaşı yaralayan Serdar T.'ye 'dur ihtarına uymamak', 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'kaza mahallinden yetkililere bilgi vermeden ayrılmak', 'alkollü araç kullanmak' ve 'kavşakta hızını azaltmamak' suçlarından toplamda 56 bin 501 TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kazada yaralanan polis memuru S.T. ve Ö.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavinin ardından taburcu edildiği belirtildi. - KAYSERİ