Kazaya karışan sürücü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kazaya karışan sürücü tutuklandı

Kazaya karışan sürücü tutuklandı
07.01.2026 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, kazada yaralı polise çarpan sürücü tutuklandı. 2.83 promil alkollüydü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde araç inceleyen polise ve bir vatandaşa çarpıp kaçan, olaydan yarım saat sonra merak edip geldiği olay yerinde yakalanan şahıs, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Ayrıca 1'i polis 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Germir Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'nda, Serdar T., yönetimindeki 38 ST 608 plakalı otomobille başka bir araçta inceleme yapan polis memuru S.T.'ye ve Ö.B.'ye çarparak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, Serdar T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından polis memuru S.T. ve Ö.B.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olaydan yaklaşık yarım saat sonra merak edip olay yerine gelen Serdar T., polis ekiplerinin dikkatiyle yakalandı.

Ehliyetine 2033 yılına kadar el konuldu

Öte yandan, Serdar T.'nin daha önceden 'alkollü araç kullanmaktan' ehliyetinin 3 kez alındığı ve 2028 yılına kadar ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Dün yaşanan olayda polis memuruna ve bir vatandaşa çarparak kaçan Serdar T. yapılan kontrollerde 2.83 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün ehliyetini geri alabilme süresi 2033 yılına uzarken, gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

56 bin TL para cezası uygulandı

Polis memurunu ve vatandaşı yaralayan Serdar T.'ye 'dur ihtarına uymamak', 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'kaza mahallinden yetkililere bilgi vermeden ayrılmak', 'alkollü araç kullanmak' ve 'kavşakta hızını azaltmamak' suçlarından toplamda 56 bin 501 TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kazada yaralanan polis memuru S.T. ve Ö.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavinin ardından taburcu edildiği belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Kayseri, Ceza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kazaya karışan sürücü tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:36:25. #7.11#
SON DAKİKA: Kazaya karışan sürücü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.