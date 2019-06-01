Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nda Ateş kuşları göreve başladı.
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Kazdağları'nda Ateş kuşları göreve başladı.

1 saat önce

Kazdağları'nda Ateş kuşları göreve başladı.

Kazdağları'nda Ateş kuşları göreve başladı...Mi-8MTV-1 tipi yangın ve arama kurtarma helikopteri olası orman yangınlarına müdahale edecek
Kazdağları Ateş kuşlarına emanet
BALIKESİR - Kazdağları ve Kuzey Ege'de orman yangınlarında hizmet verecek Ateş Kuşları olarak adlandırılan helikopter göreve başladı. Mi-8MTV-1 tipi yangın ve arama kurtarma helikopteri olası orman yangınlarına müdahale edecek.
Kazdağları ve Kuzey Ege'de orman yangın sezonu başlamasıyla birlikte önlemler artırılmaya başlandı. Orman Bakanlığı tarafından tüm yurtta riskli bölgelerde olduğu gibi Kazdağları ve Kuzey Ege ormanları da geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda 5 ay süreyle Ateş Kuşları'na emanet.
Kiralanan ve gündüz her hava şartında uçuş yapabilen Mi-8MTV-1 tipi yangın ve arama kurtarma helikopteri Balıkesir'in Edremit ilçesi Zeytinli Orman Deposu'ndaki helikopter pistinde göreve başladı. Yangın ihbarı yapıldıktan sonra 10 dakikada havalanan ve bambi denilen özel aparatı ile 3 ton suyu yangın alanına taşıyabilen helikopter ekstra yakıt tankları ile 5 saat havada kalabiliyor.
Helikopterin Türk Pilotu Alpay Gür, "Ukraynalı ekibimiz ile birlikte gün doğumu, gün batımı 5 ay süre ile burada hizmette olacağız. Rus yapımı Mi-8 dediğimiz arama kurtarma, yangın söndürme, insan ve malzeme naklinde kullanılan uluslararası sertifikaya sahip güvenilir güçlü bir helikopterdir. İki tane jet motoru vardır. Yedek tankları ile yaklaşık 5 saat havada kalabilir. Deniz ve özel uçuşlarda modifiye edilerek kullanılabilir. Kullanılan bambi ile 2 buçuk 3 ton arası su taşıyıp operasyona katılabilir."dedi.
Kazdağları'nda Ateş kuşları göreve başladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:29 Kaynak: İHA
Kazdağları, Genel
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