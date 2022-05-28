ÇANAKKALE - Kazdağları'nın zeytininden coğrafi işaretli "Bayramiç zeytinyağı" üretiyorlar

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dünyanın en bol oksijenine sahip bölgelerinden Kazdağları'nda yetişen zeytinlerden elde edilen yağın, coğrafi işaret tesciliyle bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenen "Bayramiç zeytinyağı", Pıtıreli köyünde yarım asır önce kurulan Pıtıreli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeki fabrikada toplanıp sıkılan zeytinlerden elde ediliyor.

Bayramiç zeytinyağı üreten tek kooperatif olan ve sezonda bin ton zeytin işleme kapasitesiyle çalışan fabrika, geçen yıl kasım ayında hasat edilen zeytinlerden 240 ton yağ çıkardı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, ilçede zeytinciliğin 1950'li yılların ikinci yarısında başladığını söyledi.

Bölgede üretilen zeytinyağının nefaseti, kokusu ve aromasının, doğanın ve Kazdağları'nın kendilerine verdiği bir zenginlik olduğunu belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Zeytin tarihi bir üründür, zeytinyağının da geçmişi çok eskidir. Biz de bu geçmişten gelen değerimizi geleceğimize ve çocuklarımıza aktarmak istedik. Biz coğrafi işaret meselesini, memleket meselesi olarak görüyoruz. Onun için önümüzdeki süreçte coğrafi işaretle Bayramiç zeytinyağının Avrupa Birliği müracaatını da yapmayı hedefliyoruz. Değişik bölgelerde, Ege Bölgesi'nde coğrafi işaretli ürünler var. Bizim Bayramiç beyazı deneyiminden sonra Bayramiç zeytinyağımız da spesifik bir üründür. Zeytin bu yöredeki insanların geçim kaynaklarından biridir. Zeytinyağımız da her zaman bir farklılık yaratmaktadır. Bu farklılığı Alpler'den sonra ikinci oksijen deposu olarak görülen Kazdağları'na borçluyuz. Kazdağları eteklerinde yetişen güzel ağaçların vermiş olduğu ürünlere borçluyuz. İnsanların hoşgörüsüne, sevgisine, iyilikseverliğine borçluyuz. Şimdi yüzyıllar sonra Kazdağları'ndaki bu zenginlik ve verim bize ekonomik değer katıp, ekonomik kalkınmamıza destek olacaktır."

"50 yıllık bir kooperatifiz"

Kooperatif Başkanı Ramazan Algül ise Bayramiç zeytinyağının diğer yağlara göre ayrı bir nefasete sahip olduğunu anlattı.

Bu yağın tadını bilenlerin tercihlerinden vazgeçmediğini dile getiren Algül, coğrafi işaret tescilinin ürünlerinin tanınırlığını artırıp bölge ekonomisine de ayrıca katkı sunmasını beklediklerini aktardı.

Zeytin sezonu iyi olunca üretimlerinin de arttığını vurgulayan Algül, şunları kaydetti:

"Bizim için zeytin, yağ demek. Geçen sezon bin tondan fazla zeytin işledik. Biz 50 yıllık bir kooperatifiz, 50 yıl demek az bir süreç değil. Kooperatifler dayanışmayla insanların birbirleriyle kaynaşmasıyla olan bir şey. Bizim köyde kaynaşma, güven çok önemli. Kooperatifi kalkındırmak için 50 yıldır hep beraber çalışıyoruz. Bu zamana kadar da çok iyi getirdik. Sadece zeytinyağı olarak değil, traktör, süt, ezme, yem, çiftçiye yönelik her şey kooperatifimizde mevcut. Artık zeytinyağımızdaki coğrafi işaret gücümüze güç katacak."