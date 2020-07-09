Kazdağların'da orman yangını havadan müdahale ile söndürüldü - Son Dakika

Kazdağların'da orman yangını havadan müdahale ile söndürüldü

Balıkesir'in Havran ilçesi Kazdağları'nda çıkan orman yangını havadan ve karadan hızlı müdahale ile 100 metre kare alanda söndürüldü.

Balıkesir'in Havran ilçesi Kazdağları'nda çıkan orman yangını havadan ve karadan hızlı müdahale ile 100 metre kare alanda söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kazdağları Söğütlü Çeşme mevkiinde ormanlık alanda duman gören kule görevlilerinin bildirimi üzerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir helikopter, 1 tanker ve 2 arazöz bölgeye sevk edildi. İlk olarak havadan başlanılan müdahale ile yangın büyümeden 100 metre kare alanda örtü yangını şeklinde seyir ederken söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. - BALIKESİR

Kazdağları, Balıkesir, Söğütlü, Havran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazdağların'da orman yangını havadan müdahale ile söndürüldü - Son Dakika
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