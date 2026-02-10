Kazım Kızıl Son Yolculuğuna Uğurlandı

MEMLEKETİ ZONGULDAK'TA DEFNEDİLDİ
Bartın'da emekliliğine 4 gün kala trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kazım Kızıl'ın (55) cenazesi, memleketi Zonguldak'a getirildi. Kızıl için Kozlu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kızıl'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, görevli polisler tarafından taşındı. Törene; Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve bürokratlar, protokol üyeleri ile yakınları katıldı. Öğle vakti Sefa Camisi'nde kılınan namazın ardından Kazım Kızıl'ın cenazesi, Dağköy'de toprağa verildi.
Haber: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,
